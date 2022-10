Le Concert Spirituel | Vivaldi et Gervais : Splendeurs sacrées à l’italienne Chapelle royale du Château de Versailles, 23 décembre 2022, Versailles.

Sur réservation, de 22€ à 119€

Concert extrait d’oeuvres de Vivaldi et de Gervais – Oeuvre chorale – Direction musicale : Sylvain Sartre – Durée : 1h20 sans entracte handicap moteur mi

ici Coproduction Centre de musique baroque de Versailles, Centre culturel de rencontre d’Ambronay, Les Ombres Programme Charles-Hubert Gervais (1671 – 1744)

Grands Motets pour la Chapelle Royale

Super flumina Babilonis

Jubilate deo

Miserere Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Magnificat RV 610 pour l’Ospedale della Pieta Judith van Wanroij, Déborah Cachet, sopranos

Paul Figuier, contre-ténor

Nicholas Scott, Zachary Wilder, ténors

Benoît Arnould, baryton Sylvain Sartre, direction

Les Ombres, orchestre

Le Concert Spirituel, chœur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-23T20:00:00+01:00

2022-12-23T21:20:00+01:00

