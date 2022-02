Chapelle Royale – Couperin : Leçons de Ténèbres Chapelle Royale du Château de Versailles, 15 avril 2022, .

Chapelle Royale – Couperin : Leçons de Ténèbres

Chapelle Royale du Château de Versailles, le vendredi 15 avril à 20:00

Mais les plus célèbres – et les premières à avoir retrouvé de nos jours les honneurs du disque et du grand public- sont celles de François Couperin, datées de 1714. En cette fin du règne de Louis XIV, la France est une terre de piété, mais aussi d’italianisme dans la musique, y compris religieuse. Aussi les émois composés par Couperin pour ses chanteuses sont-ils si dramatiques qu’on les croirait issus de l’opéra… Vocalité et spiritualité y sont combinées avec art, témoignant du raffinement du beau chant français pratiqué aussi bien dans les salons et les théâtres que dans les lieux de culte. On se pressait en effet pour écouter, dans les couvents parisiens, ces voix divines entonnant les Leçons pour les jours de la Semaine Sainte, voix sans visage des jeunes recluses conventuelles, voix du ciel… mais souvent chanteuses de l’opéra lors de la fermeture des salles en temps de pénitence ! On éteignait traditionnellement les cierges au fur et à mesure du déroulement de l’office d[…]

Catégorie 3 : 20€ à 25€ Catégorie 2 : 38€ à 45€ Catégorie 1 : 50€ à 60€ Prestige : 85€ à 98€ Prestige VIP : 110€ CATÉGORIE PRESTIGE VIP : Les meilleures places de la salle, le programme et une coupe de champagne offerts. CATÉGORIE PRESTIGE […]

Les Leçons de Ténèbres sont devenues au milieu du XVIIe siècle l’objet de compositions musicales de plus en plus appréciées. Michel Lambert fut en France le premier à en composer un cycle en 1662[…]

Chapelle Royale du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T21:15:00