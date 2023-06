Causerie musicale Chapelle romane de St Cézaire sur Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Cézaire-sur-Siagne Causerie musicale Chapelle romane de St Cézaire sur Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne, 16 septembre 2023, Saint-Cézaire-sur-Siagne. Causerie musicale Samedi 16 septembre, 17h00 Chapelle romane de St Cézaire sur Siagne Ce diaporama historico/musical est le résultat de nos « recherches appliquées ». Il sera donné devant public sous la forme d’une causerie avec de nombreuses iconographies et extraits d’enregistrements sonores par les Enfans de Cythère

Au Centre provençal de Coumboscuro, province de Cuneo, Piémont italien le jeudi 24 Août 2023

En Pays de Grasse, Alpes Maritimes, pour les Journées Européennes du Patrimoine 2023 à Saint Cézaire sur Siagne, chapelle romane, le samedi 16 septembre 2023 à 17h 30 et à Grasse à la maison du Patrimoine le dimanche 17 septembre. Les Archives départementales du Var (Draguignan) l’ont retenu pour leurs cycles de conférences durant le 4eme trimestre 2023. Chapelle romane de St Cézaire sur Siagne chapelle du cimetière 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne 06530 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 18 96 64 42 https://centrepatrimoineimmateriel.fr/alpes-et-provence-au-fil-de-lhistoire/ Un patrimoine musical dans un lieu patrimonial Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

