Visitez une église orthodoxe du XXe siècle
Chapelle orthodoxe Saint-Vladimir et Sainte Marie-Madeleine
Contrexéville

Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00
Gratuit
Découvrez cette chapelle orthodoxe de 1909

Plus d’infos : https://www.ville-contrexeville.fr/ Chapelle orthodoxe Saint-Vladimir et Sainte Marie-Madeleine Rue de la Victoire, 88140 Contrexéville Contrexéville 88140 Vosges Grand Est [{« link »: « https://www.ville-contrexeville.fr/ »}] L’église est construite en 1909, dans le parc thermal, près du temple protestant, à l’initiative de la grande duchesse Wladimir, épouse de l’oncle du dernier tsar de Russie. Elle voulait remercier les Vosgiens de leur accueil durant ses cures, faire un lieu de culte pour ses compatriotes curistes et aussi, la dédier au souvenir de son époux le grand-duc Vladimir Alexandrovitch décédé en 1909. D’abord curiste, puis réfugiée ici pendant la Révolution bolchevique de 1917, elle y sera inhumée en 1920, ainsi que son troisième fils, le grand duc Boris Vladimirovitch en 1943. La cloche est séparée de l’édifice. A l’intérieur, la coupole est soutenue par des colonnettes en fonte peinte, imitant le cuivre et rehaussées de cabochons imitant la pierre turquoise. Sur le côté gauche, le cénotaphe de marbre blanc est posé sur le caveau où est inhumé le cercueil de la grande duchesse Maria Pavlovna. Il est à noter que beaucoup de Russes se sont réfugiés dans les Vosges. Si le Grand duc Boris repose près de sa mère dans cette église, son épouse est, elle, inhumée dans le cimetière commun, comme un certain nombre de leurs descendants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

