Moselle Présentation des rites orthodoxes Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane Metz, 16 septembre 2023, Metz. Présentation des rites orthodoxes 16 et 17 septembre Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane Entrée libre Visite guidée. Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est 06 68 74 31 82 http://www.orthometz.fr/ Chapelle orthodoxe créée en 1990, elle présente une iconostase (séparation entre la nef et le chœur), des icônes des grandes fêtes liturgiques et des saints, ainsi que des objets liturgiques (vêtements liturgiques, chasubles, épitaphios, trident, croix). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

