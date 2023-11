Marché de Noël Chapelle Notre Dame sur L’Eau Verneuil-en-Bourbonnais, 2 décembre 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

Verneuil-en-Bourbonnais,Allier

Artistes et artisans présenteront leurs créations pour fêter Noël.

Vin chaud, crêpes et hot-dog sur place..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Chapelle Notre Dame sur L’Eau

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Artists and craftspeople present their creations to celebrate Christmas.

Mulled wine, pancakes and hot dogs on site.

Artistas y artesanos expondrán sus creaciones para celebrar la Navidad.

Venta de vino caliente, crepes y perritos calientes.

Künstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre Kreationen, um Weihnachten zu feiern.

Glühwein, Crêpes und Hotdogs vor Ort.

