Exposition Chapelle Notre Dame sur l’Eau Verneuil-en-Bourbonnais, 16 août 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

Verneuil-en-Bourbonnais,Allier

Exposition à Notre Dame sur l’Eau du 16 au 31 août de 14h30 à 19h..

2023-08-16 14:30:00 fin : 2023-08-31 19:00:00. .

Chapelle Notre Dame sur l’Eau

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition at Notre Dame sur l’Eau from August 16 to 31, 2.30 pm to 7 pm.

Exposición en Notre Dame sur l’Eau del 16 al 31 de agosto, de 14.30 a 19.00 horas.

Ausstellung in Notre Dame sur l’Eau vom 16. bis 31. August von 14:30 bis 19:00 Uhr.

