Exposition « L’aviation à travers le siècle » Chapelle Notre-Dame sur l’eau – Chemin de la chapelle, 3 juin 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

Verneuil-en-Bourbonnais,Allier

La Chapelle Notre-Dame sur l’eau accueille une exposition sur l’aviation à travers le siècle..

2023-06-03 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-18 18:30:00. .

Chapelle Notre-Dame sur l’eau – Chemin de la chapelle

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Chapelle Notre-Dame sur l’eau hosts an exhibition on aviation through the century.

La Chapelle Notre-Dame sur l’eau acoge una exposición sobre la aviación a lo largo del siglo.

Die Kapelle Notre-Dame sur l’eau beherbergt eine Ausstellung über die Luftfahrt im Laufe des Jahrhunderts.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de tourisme Val de Sioule