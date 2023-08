Journées Européennes du patrimoine : visite libre de la collection des 12 tableaux flamands chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay, 16 septembre 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

Visite libre de la collection unique des 12 peintures flamandes à la chapelle notre Dame.

Samedi et dimanche collection visible de 8h30 à 18h.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

chapelle notre Dame rue Notre Dame

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Free visit of the unique collection of 12 Flemish paintings in the Notre Dame Chapel.

Saturday and Sunday collection visible from 8:30 am to 6 pm

Visite la colección única de 12 pinturas flamencas en la capilla de Notre Dame.

Colección abierta los sábados y domingos de 8.30 a 18.00 h

Freie Besichtigung der einzigartigen Sammlung von 12 flämischen Gemälden in der Kapelle Notre Dame.

Samstag und Sonntag Sammlung von 8:30 bis 18:00 Uhr sichtbar

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon