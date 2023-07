Visite guidée de la collection des 12 tableaux flamands chapelle notre Dame Montfaucon-en-Velay, 5 juillet 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

11h: visite guidée de la collection unique de 12 peintures flamandes du 16ème siècle à la chapelle Notre-Dame. 5.50€, gratuit pour les enfants. Réservation au 06.89.88.05.29.

2023-07-05 11:00:00 fin : 2023-08-22 12:00:00. EUR.

chapelle notre Dame rue Notre Dame

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



11am: guided tour of the unique collection of 12 Flemish paintings from the 16th century in the Notre-Dame chapel. 5.50€, free for children. Reservation at 06.89.88.05.29

11 h: visita guiada a la colección única de 12 pinturas flamencas del siglo XVI en la capilla de Notre-Dame. 5,50 euros, gratis para los niños. Reserva en el 06.89.88.05.29

11 Uhr: Führung durch die einzigartige Sammlung von 12 flämischen Gemälden aus dem 16. Jahrhundert in der Kapelle Notre-Dame. 5,50 Euro, Kinder frei. Reservierung unter 06.89.88.05.29

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon