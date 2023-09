Peintures flamandes du XVIème siècle (Monuments Historiques) Chapelle Notre Dame Montfaucon-en-Velay, 16 septembre 2023, Montfaucon-en-Velay.

Peintures flamandes du XVIème siècle (Monuments Historiques) 16 et 17 septembre Chapelle Notre Dame

Vous n’auriez jamais pensé trouver un peu de Flamand en Haute-Loire. Et bien c’est à Montfaucon-en-Velay qu’il faut venir découvrir une collection de peintures flamandes du 16ème siècle signées d’Abel Grimer qui sauront émerveiller les amateurs d’art et séduire les novices.

Elles sont uniques, ont une histoire incroyable, ont été volées puis retrouvées. Mais Chut ! Pour en savoir plus sur ces peintures, leur peintre, leur histoire, vous n’avez plus qu’à franchir les portes de la Chapelle Notre Dame.

Chapelle Notre Dame Rue Notre dame 43290 Montfaucon en Velay Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©CCPM