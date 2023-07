Visitez une chapelle conventuelle Chapelle Notre-Dame Molsheim, 16 septembre 2023, Molsheim.

Venez découvrir cette sublime chapelle librement ou en suivant un parcours guidé. Des membres de l’association vous accueilleront.

Chapelle Notre-Dame Rue Notre Dame, 67120 Molsheim Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est 06 08 46 79 72 Venez découvrir cet édifice, classé au titre des monuments historiques, en grès des Vosges, respirant la sérénité et la beauté. Malgré les années d’abandon et grâce à la ténacité et au travail de quelques anciennes pensionnaires qui ont créé l’Association des « Amis de la Chapelle », cet édifice a été restauré, une grande partie du mobilier a pu être gardé et les peintures de la voûte et du chœur nettoyées. La chapelle Notre-Dame, construite il y a plus de 150 ans dans le style néo-gothique, est une chapelle conventuelle, construite par les chanoinesses de St Augustin, sœurs de Notre-Dame, consacrée au Sacré Cœur.

Les sœurs étant cloîtrées, il a fallu construire une chapelle avec une nef réservée aux sœurs et que nous appelons « la salle des chanoinesses », salle restaurée avec bonheur il y a 4 ans et ouverte au public à l’occasion des journées du patrimoine.

Les sœurs ayant un pensionnat, les pensionnaires bénéficiaient d’une nef latérale (à droite du chœur) et la nef principale était ouverte aux paroissiens qui souhaitaient venir à la messe chez les moniales.

À noter un grand escalier qui monte vers l’entrée principale. Nous n’avons pas encore de solution pour permettre aux personnes handicapées d’y accéder. 2 parkings : le premier à côté de la chapelle et l’autre dans le parc des Jésuites, à l’arrière de la chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Amis de la chapelle Notre-Dame Molsheim