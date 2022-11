Noël by Light – Concerts de Noël Chapelle Notre Dame La Blanche Guérande Catégories d’évènement: Guérande

11h30 : Le Conservatoire Intercommunal de Musique de Cap Atlantique L'Ensemble Vocal Jeunes du conservatoire et les élèves de la classe de flûte traversière vous invitent à un concert de Noël, mi…

L’Ensemble Vocal Jeunes du conservatoire et les élèves de la classe de flûte traversière vous invitent à un concert de Noël, mise en lumière du travail de ce début d’année.

16h : Les Veuzous de la Presqu’ile

On ne les présente plus, incontournable, Les Veuzous de la Presqu’ile souffleront des airs de Noël en cette fin décembre, un répertorie à découvrir. 17h30 : L’Orchestre de l’Harmonie du Pays Blanc

Venez écouter cet ensemble Guérandais d’instruments à vent et percussions.

Composé d’une dizaine de musiciens, il propose des morceaux de variétés, de jazz et de musique classique ainsi qu’un répertoire de Noël.

