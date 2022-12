Veillée mariale Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Veillée mariale Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, 7 décembre 2022, Paris. Veillée mariale Mercredi 7 décembre, 20h00 Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement 7 décembre à 20h Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement 20 Rue Cortambert, 75116 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France Veillée mariale le mercredi 7 décembre à 20h :

Un an après la consécration de la chapelle à Marie, retrouvons-nous pour un temps de louange et d’adoration, suivi des actions de grâce de toutes les activités qui seront confiées à la Vierge. Une procession à la grotte de Lourdes dans le jardin clôturera la soirée.

Début de la neuvaine le mardi 29 novembre ; des images sont à votre disposition dans le hall.

