À la découverte de Notre-Dame-du-Rugby, lieu sacré du sport et de la passion ! Chapelle Notre-Dame-du-Rugby Larrivière-Saint-Savin

Larrivière-Saint-Savin À la découverte de Notre-Dame-du-Rugby, lieu sacré du sport et de la passion ! Chapelle Notre-Dame-du-Rugby Larrivière-Saint-Savin, 16 septembre 2023, Larrivière-Saint-Savin. À la découverte de Notre-Dame-du-Rugby, lieu sacré du sport et de la passion ! Samedi 16 septembre, 11h00, 15h00 Chapelle Notre-Dame-du-Rugby Gratuit. Sur inscription. Tout a commencé après un drame survenu le 10 septembre 1964 : trois joueurs de l’US Dax (Jean Othats, Raymond Albaladejo et Emile Carrère) ont perdu la vie dans un accident de voiture alors qu’ils rentraient d’un match amical. En leur mémoire, l’abbé Michel Devert a entrepris de restaurer une chapelle en ruine située sur les hauteurs de Larrivière-Saint-Savin afin de la transformer en un sanctuaire dédié au rugby. Elle a été baptisée « Notre-Dame-du-Rugby ».

Inaugurée en 1967, elle attire des curieux du monde entier. Des passionnés venant d’Irlande, d’Amérique du Sud, d’Angleterre, d’Australie… se déplacent chaque année pour admirer les lieux. Ici, tout tourne autour du rugby. Même les vitraux, qui illustrent la Vierge Marie « à la mêlée » ou « à la touche ». Depuis 2010, un musée abritant pas moins de 430 maillots de joueurs, dont certains sont de véritables pièces rares, a été créé à côté de la chapelle. L’association des Amis de Notre-Dame-du-Rugby propose plusieurs visites commentées gratuites durant la Coupe du Monde. Chapelle Notre-Dame-du-Rugby 404 Rte de la Chapelle, 40270 Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558454598 https://tourisme-paysgrenadois.fr/les-sites-incontournables/ [{« type »: « email », « value »: « tourisme@cc-paysgrenadois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 58 45 45 98 »}] Lieu de dévotion cher aux rugbymen de France et du monde entier !

Quatre vitraux sur le thème de l’ovalie illuminent la chapelle. À l’intérieur, vous pourrez observer près de 185 maillots de rugby, témoignages des joueurs, la plupart étant blessés ou disparus. Des cravates ainsi que des chaussures ont été léguées au site pour rendre hommage à un joueur, que ce soit par les familles ou les clubs, en l’honneur de l’un de leurs joueurs. Cet endroit évoque des émotions profondes, marquant à la fois par son originalité et par l’importance qu’il revêt au sein de la sphère de l’ovalie. Une visite incontournable dans le Pays Grenadois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

©Office de tourisme du Pays Grenadois

