Découvrez cette chapelle du XVIIe siècle en visite libre

Samedi 16 septembre, 14h00 à 18h00
Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire
Rue de la courtade Haute, 81600 Rivières
Gratuit. Entrée libre.

Découverte d'une chapelle de campagne avec des documents d'archives à découvrir.

Chapelle datant du XVIIIe siècle avec un clocher-mur. Construite en pisé, sans chapelles annexes. État d'abandon, sans spécificité particulière, mais qui mérite d'être rénovée. À pieds ou voiture avec parking proche.

