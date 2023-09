Atelier Chapelle de sable Chapelle Notre-Dame du Rosaire Brech, 16 septembre 2023, Brech.

Atelier Chapelle de sable 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame du Rosaire Deux ateliers à 15h et 16h30

Atelier familial : 7-12 ans avec parents ou grand-parents (sur réservation) / Places limitées.

Ateliers jeune public – Chapelle de sable

Cet atelier qui fait écho au processus de création architecturale de la chapelle propose au public familial de venir créer une architecture avec du sable, une truelle et un pinceau.

Chapelle Notre-Dame du Rosaire Kervalh, 56400, Brech Brech 56400 Morbihan Bretagne https://www.brech.fr/a-voir/le-patrimoine-historique/la-chapelle-notre-dame-de-la-route/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 22 76 03 92 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@auray-quiberon.fr »}] https://www.auray-quiberon.fr/sortir/notre-patrimoine/pays-d-art-et-d-histoire-epatant-patrimoine-1508.html Conçue et construite par l’agence d’Yves Guillou entre 1959 et 1963 en consacrée en 1964, la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire – du fait de sa proximité avec l’ancienne départementale – est rapidement baptisée Notre-Dame-de-la-Route. Posée comme une vaste tente sur une légère colline, elle offre aux regards ses étonnants volumes et ses longs pans de toiture.

Cette réalisation a reçu un avis favorable du ministère de la culture pour bénéficier du label Architecture Contemporaine Remarquable ( procédure en cours).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

(c) Service Culture et patrimoine – AQTA – juin 2023