Visite commentée – La chapelle Notre-Dame-du-Rosaire d’Yves Guillou

Venez découvrir la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire conçue et construite entre 1959 et 1963 par l’agence morbihannaise d’Yves Guillou.

En partenarait avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) du Morbihan

Conçue et construite par l'agence d'Yves Guillou entre 1959 et 1963 en consacrée en 1964, la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire – du fait de sa proximité avec l'ancienne départementale – est rapidement baptisée Notre-Dame-de-la-Route. Posée comme une vaste tente sur une légère colline, elle offre aux regards ses étonnants volumes et ses longs pans de toiture.

Cette réalisation a reçu un avis favorable du ministère de la culture pour bénéficier du label Architecture Contemporaine Remarquable ( procédure en cours).

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

