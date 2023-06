Chapelle Notre-Dame-du-Refuge, Besançon (25) Chapelle Notre Dame du Refuge Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Léon BOELLMANN, Prière à Notre Dame

Dietrich BUXTEHUDE, Prélude en sol maj

Jean-Sébastien BACH, « Schafe kônnen sicher weiden »

Gottlieb MUFFAT, Fugue en mi b maj

J.Jacques BEAUVARLET-CHARPENTIER, Fugue en sol min

Claude BALBASTRE, Dialogue en ré maj

Jean-Sébastien BACH, « Wachet auf ruft uns die Stimme »

Georg-Friederich HÄNDEL, Andante du Concerto n°1 Sol maj

Charles PIROYE, La Béatitude

Mais ce n'est pas tout ! Le lundi 26 Juin à 18h et le vendredi 30 juin à 20h vous êtes de nouveau conviés à la chapelle pour découvrir la vie de Sophie Prouvier et la révélation du Cœur Eucharistique qu'elle a vécu en ce même lieu. Chapelle Notre Dame du Refuge 2 place St Jacques 25000 Besançon

