Visitez une église gothique du XIVe siècle

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre.

La chapelle de Notre-Dame du Peyrou est un lieu de dévotion auquel les habitants du Clermontais sont très attachés. La chapelle construite au XIVe siècle a été au cours des siècles agrandie et embellie. Le chœur est orné d'un retable du XVIe siècle remarquable.

Chapelle Notre-Dame du Peyrou
Route de Bédarieux, 34800 Clermont l'Hérault
Clermont-l'Hérault
Hérault Occitanie

De style gothique, la chapelle Notre-Dame du Peyrou est une annexe de l'église Saint-Paul de Clermont l'Hérault. Datant du XIVe siècle, elle a été plusieurs fois agrandie et possède un retable remarquable du XVIIe siècle. Elle fut classée au titre des Monuments historiques en 1990. Accessible facilement. Parking.

