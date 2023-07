Concert de Tant que li siam, polyphonies du Ventoux Chapelle Notre Dame du Moustier, Bédoin (84) Concert de Tant que li siam, polyphonies du Ventoux Chapelle Notre Dame du Moustier, Bédoin (84), 3 août 2023, . Concert de Tant que li siam, polyphonies du Ventoux Jeudi 3 août, 21h00 Chapelle Notre Dame du Moustier, Bédoin (84) Chapelle Notre Dame du Moustier, Bédoin (84) 98, Chemin de la Chap du Moustier

Chapelle Notre Dame du Moustier, 84410 Bédoin, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T21:00:00+02:00 – 2023-08-03T22:30:00+02:00

2023-08-03T21:00:00+02:00 – 2023-08-03T22:30:00+02:00 stage danse Détails Autres Lieu Chapelle Notre Dame du Moustier, Bédoin (84) Adresse 98, Chemin de la Chap du Moustier Chapelle Notre Dame du Moustier, 84410 Bédoin, France Age max 110 Lieu Ville Chapelle Notre Dame du Moustier, Bédoin (84)

Chapelle Notre Dame du Moustier, Bédoin (84) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//