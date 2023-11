Récollection pour l’Avent Chapelle Notre-Dame du Lys Paris Catégorie d’Évènement: Paris Récollection pour l’Avent Chapelle Notre-Dame du Lys Paris, 2 décembre 2023, Paris. Récollection pour l’Avent 2 et 3 décembre Chapelle Notre-Dame du Lys Participation libre aux frais Samedi 2 décembre de 15h à 18h30, dimanche 3 décembre à partir de 8h45, suivi des messes, puis de 14h30 à 17h15.

5 enseignements, silence, prière, messe, adoration, confession.

5 enseignements, silence, prière, messe, adoration, confession.

Avec pique-nique tiré du sac. Chapelle Notre-Dame du Lys 7 Rue Blomet, 75015 Paris

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

Participation libre aux frais

