Journées d’Amitié 17 – 19 novembre Chapelle Notre-Dame du Lys

Vêtements adultes et enfants, maroquinerie, chaussures, cadeaux, décorations de Noël, brocante, bijoux, bric à brac, livres neufs et d’occasion, dédicaces, philatélie, produits du terroir, buffet, jeux pour les enfants, château gonflable… et bien d’autres choses encore !

Chapelle Notre-Dame du Lys 7 Rue Blomet, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

