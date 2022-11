Récollection pour l’Avent Chapelle Notre-Dame du Lys Paris Catégorie d’évènement: Paris

Récollection pour l’Avent Chapelle Notre-Dame du Lys, 26 novembre 2022, Paris. Récollection pour l’Avent 26 et 27 novembre Chapelle Notre-Dame du Lys

Inscription préalable demandée, Participation libre aux frais

Samedi 26 et dimanche 27 novembre Chapelle Notre-Dame du Lys 7 Rue Blomet, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le Père Joël Guibert donnera une récollection pour entrer dans l’Avent samedi 26 novembre de 9h30 à 17h30 et dimanche 27 novembre de 8h30 à 15h à Notre Dame du Lys Thème « Vivre en Marie » 5 enseignements temps de prière messes confessions Ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T09:30:00+01:00

2022-11-27T15:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle Notre-Dame du Lys Adresse 7 Rue Blomet, 75015 Paris Ville Paris lieuville Chapelle Notre-Dame du Lys Paris Departement Paris

Chapelle Notre-Dame du Lys Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Récollection pour l’Avent Chapelle Notre-Dame du Lys 2022-11-26 was last modified: by Récollection pour l’Avent Chapelle Notre-Dame du Lys Chapelle Notre-Dame du Lys 26 novembre 2022 Chapelle Notre-Dame du Lys Paris Paris

Paris Paris