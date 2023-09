SOPHRO BALADE Chapelle Notre-Dame du Gros-chêne Lorry-lès-Metz, 3 octobre 2023, Lorry-lès-Metz.

Lorry-lès-Metz,Moselle

Isabelle Sornette, sophrologue, propose de prendre un moment pour soi, en alliant les bienfaits de la sophrologie au grand air et le bénéfice de la marche.

Tout au long de cette balade :

– des exercices de relaxation (respiration et décontraction musculaire)

– visualisation positive pour tirer tous les bienfaits de cette promenade ressourçante.

Le plein d’oxygène et d’énergie positive, et surtout de lâcher prise, durant 1h30 à 1h45, Voilà ce que je vous propose

Le mardi matin de 9h30 à 11h/11h15 ( Adultes de + de 15 ans)

ou le mercredi matin de 9h45 à 11h15 (sortie familiale (+ de 6 ans)

Uniquement sur réservation. Tout public

Mercredi 2023-10-03 09:45:00 fin : 2024-07-03 11:00:00. 12 EUR.

Chapelle Notre-Dame du Gros-chêne D 51

Lorry-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est



Sophrologist Isabelle Sornette invites you to take a moment for yourself, combining the benefits of sophrology in the fresh air with the benefits of walking.

Along the way :

– relaxation exercises (breathing and muscle relaxation)

– positive visualization to get the most out of this rejuvenating walk.

Fill up on oxygen and positive energy, and above all, let go, for 1h30 to 1h45, that’s what I propose

Tuesday mornings from 9:30 to 11:11/11:15 (adults over 15)

or Wednesday mornings from 9.45am to 11.15am (family outings (+ 6 years)

By reservation only

La sofróloga Isabelle Sornette le invita a dedicarse un momento a sí mismo, combinando los beneficios de la sofrología al aire libre con los del senderismo.

A lo largo del paseo :

– ejercicios de relajación (respiración y relajación muscular)

– visualización positiva para aprovechar al máximo este paseo rejuvenecedor.

Llénate de oxígeno y energía positiva, y sobre todo déjate llevar, durante 1h30 a 1h45. Eso es lo que te ofrezco

Martes por la mañana de 9.30 a 11.15 (adultos mayores de 15 años)

o los miércoles por la mañana de 9h45 a 11h15 (en familia (+ de 6 años)

Sólo con reserva

Die Sophrologin Isabelle Sornette schlägt vor, sich einen Moment für sich selbst zu nehmen und dabei die Vorteile der Sophrologie an der frischen Luft mit den Vorteilen des Gehens zu kombinieren.

Während des Spaziergangs

– entspannungsübungen (Atmung und Muskelentspannung)

– positive Visualisierung, um alle Vorteile dieses erholsamen Spaziergangs zu nutzen.

1,5 bis 1,45 Stunden lang Sauerstoff und positive Energie tanken und vor allem loslassen, das biete ich Ihnen an

Dienstagmorgen von 9.30 bis 11.00/11.15 Uhr (Erwachsene ab 15 Jahren)

oder am Mittwochmorgen von 9.45 bis 11.15 Uhr (Familienausflug (+6 Jahre))

Nur nach vorheriger Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-28 par AGENCE INSPIRE METZ