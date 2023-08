Concert du trio Sol Andante dans cette chapelle du XIIe siècle ouverte exceptionnellement ! Chapelle Notre-Dame-du-Fort Montarnaud Catégories d’Évènement: Hérault

Montarnaud Concert du trio Sol Andante dans cette chapelle du XIIe siècle ouverte exceptionnellement ! Chapelle Notre-Dame-du-Fort Montarnaud, 17 septembre 2023, Montarnaud. Concert du trio Sol Andante dans cette chapelle du XIIe siècle ouverte exceptionnellement ! Dimanche 17 septembre, 11h30 Chapelle Notre-Dame-du-Fort Gratuit. Sur inscription. Animaux non admis même en laisse,

poussettes/fauteuils non adaptés. À 13h00 : repas tiré du sac au retour, dans le jardin de la salle des fêtes.​ Venez découvrir « Rumba Fusion » avec Massimiliano Cangelosi, professeur de tambour sur cadre à l’École de Musique Intercommunale (EMI) de la Vallée de l’Hérault. Chapelle Notre-Dame-du-Fort 7 rue du château, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 04 67 55 40 84 https://www.montarnaud.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 55 40 84 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montarnaud.fr »}] Notre-Dame de Sestairanègues, dont le nom trouve son origine dans l’époque gallo-romaine, était encore répertoriée en 1770 sur la carte de Cassini. C’est probablement le premier lieu de culte enregistré dans l’histoire de notre commune, puisqu’il apparaît dès 1061. La position marquée sur la carte de Cassini correspond en grande partie aux vestiges d’une ancienne structure située sur le lieu-dit Notre-Dame. Au XIIe siècle, le seigneur Arnaldus fait ériger le château, accompagné d’une chapelle castrale dédiée à Saint Etienne. Ce transfert du patronage de la Vierge, auparavant à l’ancienne église, vers la chapelle castrale, aujourd’hui connue sous le nom de Notre Dame du Fort, est ainsi réalisé. Cependant, il semble que le curé du village ne quitte Notre Dame de Sestairanègues qu’après 1465. Pendant des siècles, cette chapelle a été le lieu de rassemblement cultuel de Montarnaud. La population évoluait peu, comptant entre 300 et 400 habitants selon les périodes. Le seul événement notable fut probablement la destruction de son clocher initial à la fin du XIXe siècle. En raison de sa taille devenue insuffisante, le problème de son remplacement sur le même site fut soulevé à la même période par les consuls de la communauté. Cela aurait pu entraîner sa démolition et la réutilisation de ses matériaux. Heureusement, ce projet ne fut pas concrétisé. Toutefois, dès la construction de la nouvelle église, Notre Dame du Fort perdit sa fonction cultuelle. Appartenant à la commune, elle a été restaurée il y a environ vingt ans et accueille aujourd’hui divers concerts et expositions artistiques, malgré son accès difficile. Parking de la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00 ©École de Musique Intercommunale de la Vallée de l’Hérault Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montarnaud Autres Lieu Chapelle Notre-Dame-du-Fort Adresse 7 rue du château, 34570 Montarnaud Ville Montarnaud Departement Hérault Lieu Ville Chapelle Notre-Dame-du-Fort Montarnaud latitude longitude 43.649341;3.696968

Chapelle Notre-Dame-du-Fort Montarnaud Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montarnaud/