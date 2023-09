Découverte de la chapelle Notre-Dame du Chêne Chapelle Notre-Dame du Chêne Cousance, 16 septembre 2023, Cousance.

Découvrez ce lieu, son histoire, les travaux de restauration et d’aménagement engagés pour préserver ce monument et son environnement.

Lieu de légende, de mémoire et de spiritualité, la chapelle est un lieu patrimonial pittoresque et apaisant.

À la suite à d’événements climatiques, le site a été profondément altéré. La commune s’est donc engagée dans des travaux de restauration soutenus par l’État et le Département. Grâce à la Fondation du Patrimoine, un appel à la générosité a été lancé afin que chacun, s’il le souhaite, participe à la sauvegarde de ce site. Vous pourrez ainsi découvrir les travaux de restauration et d’aménagement autour du site qui ont été réalisés.

Chapelle Notre-Dame du Chêne route de la chapelle, 39190 Cousance Cousance 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Mairie de Cousance