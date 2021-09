Saignes Chapelle Notre Dame du Château Cantal, Saignes Chapelle Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Saignes Catégories d’évènement: Cantal

Saignes

Chapelle Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château, 19 septembre 2021, Saignes. Chapelle Notre Dame du Château

Chapelle Notre Dame du Château, le dimanche 19 septembre à 15:00

Vue qui s’étend sur la vallée de la Sumène, la plaine de Vic, les orgues et le puy de Bort, le plateau de Chastel-Marlhac et les orgues de Milhac. Organisé par la Mairie de Saignes — Infos : 04.71.40.62.80 [saignes.mairie@wanadoo.fr](mailto:saignes.mairie@wanadoo.fr) Mesures sanitaires et gestes barrières en vigueur Chapelle du XIIème siècle classée aux Monuments Historiques. Chapelle Notre Dame du Château 2 Rue du Rempart, 15240 Saignes Saignes Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Saignes Autres Lieu Chapelle Notre Dame du Château Adresse 2 Rue du Rempart, 15240 Saignes Ville Saignes lieuville Chapelle Notre Dame du Château Saignes