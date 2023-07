Découvrez la chapelle de ce couvent, sanctuaire marial vieux de près d’un millénaire Chapelle Notre-Dame-d’Orient Laval-Roquecezière, 17 septembre 2023, Laval-Roquecezière.

La chapelle baroque Notre-Dame-d’Orient, construite au XVIIe siècle par les capucins, ouvre ses portes pour des visites commentées qui vous dévoileront les secrets de cet édifice surprenant. Vous pourrez y contempler le cadran solaire, le plus grand d’Occitanie, tout juste restauré.

Chapelle Notre-Dame-d’Orient 12380 Laval-Roquecezière Laval-Roquecezière 12380 Prat de la Salle Aveyron Occitanie La chapelle Notre-Dame-d’Orient, dont le magnifique retable date du XVIIe siècle, est classée au titre des Monuments historiques. Une communauté de religieuses bénédictines du Saint-Sacrement vit encore en ce lieu et assure avec dévouement sa mission de prière, de travail et d’accueil.

La chapelle du monastère est ouverte à la visite et vous surprendra par la richesse de ses trésors : un plafond en lambris de bois, des murs ornés d’une architecture peinte en trompe-l’oeil, un retable en bois sculpté d’inspiration espagnole derrière l’autel ainsi que des devants d’autels en cuir de Cordoue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

