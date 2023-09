Journées du Patrimoine : Visite Guidée de la Chapelle N-D des Vignes Chapelle Notre-Dame des Vignes Visan, 16 septembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Visite guidée de la Chapelle Notre Dame des Vignes de Visan, avec le guide Georges Truc (Terroirs & Vins de Visan). Inscriptions obligatoire à la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Chapelle Notre-Dame des Vignes Chemin de la Chapelle Notre Dame

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided tour of the Chapelle Notre Dame des Vignes in Visan, with guide Georges Truc (Terroirs & Vins de Visan). Registration required at the Maison du Tourisme et des Produits du Terroir.

Visita guiada a la Chapelle Notre Dame des Vignes en Visan, con el guía Georges Truc (Terroirs & Vins de Visan). Inscripción obligatoria en la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir.

Geführte Besichtigung der Kapelle Notre Dame des Vignes in Visan mit dem Fremdenführer Georges Truc (Terroirs & Vins de Visan). Anmeldung im Maison du Tourisme & des Produits du Terroir erforderlich.

