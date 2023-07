Chapelle Notre Dame-des-Vertus Chapelle Notre Dame-des-Vertus La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Sarthe Chapelle Notre Dame-des-Vertus Chapelle Notre Dame-des-Vertus La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche. Chapelle Notre Dame-des-Vertus 16 et 17 septembre Chapelle Notre Dame-des-Vertus La chapelle Notre-Dame-des-Vertus fut édifiée à l’époque gallo-romaine puis reconstruite aux XIe et XIIe siècle sous le patronage de Saint-Ouen. Elle fut restaurée au XVIIe siècle par les jésuites du collège de La Flèche (actuel Prytanée national militaire), et dédiée à Notre-Dame-des-Vertus. A découvrir ses magnifiques boiseries classées « monuments historiques ».

Visites commentées uniquement le dimanche de 14h30 à 18h Chapelle Notre Dame-des-Vertus impasse des Vertus 72200 LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de La Flèche Détails Catégories d’Évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu Chapelle Notre Dame-des-Vertus Adresse impasse des Vertus 72200 LA FLECHE Ville La Flèche Departement Sarthe Lieu Ville Chapelle Notre Dame-des-Vertus La Flèche

Chapelle Notre Dame-des-Vertus La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la fleche/