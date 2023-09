Cet évènement est passé Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Berric Catégories d’Évènement: Berric

Morbihan Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Berric, 16 septembre 2023, Berric. Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame-des-Vertus 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Visite commentée – durée 1h Édifice religieux, Monument historique Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Les Vertus, 56230 Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091031 Une première étape de construction de l’édifice s’achève en 1488, comme en témoigne l’inscription sculptée sur une sablière. De plan rectangulaire allongé, elle conserve de cette époque toute la partie orientale avec sa fenêtre de chevet de style flamboyant, et, au sud, une porte en anse de panier dont l’accolade s’appuie sur des culots sculptés. Le reste de l’édifice date d’une phase de reconstruction au 16e siècle. Sa façade occidentale est ornée d’un portail qui enveloppe, dans un grand arc brisé à retraites, deux portes géminées en anse de panier dont les accolades s’appliquent sur le tympan. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00
2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00
Chapelle Notre-Dame-des-Vertus
Les Vertus, 56230 Berric
Berric
Morbihan

