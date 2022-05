Chapelle Notre-Dame des Neiges – Susville (38) Chapelle Notre-Dame des Neiges Susville Catégories d’évènement: Isère

Susville

Chapelle Notre-Dame des Neiges – Susville (38) Chapelle Notre-Dame des Neiges, 25 juin 2022, Susville. Chapelle Notre-Dame des Neiges – Susville (38)

Chapelle Notre-Dame des Neiges, le samedi 25 juin à 20:30

Construite au XXe siècle sur un terril par les mineurs de La Mure, cette chapelle fait partie de la paroisse St-Pierre-Julien Eymard (en Sud-Isère). Des habitants du Plateau Matheysin, des artistes et des artisans, y organisent depuis une quinzaine d’années des rencontres culturelles autour de questions de société. Pendant la Nuit des églises, Notre-Dame des Neiges sera éclairée par des écrits, déposés par Betsie Péquignot sur plastique transparent et sur verre cassé, tandis qu’on entendra le théologien Robert Scholtus, auteur de nombreux ouvrages, s’interroger avec un journaliste sur l’antique question : “Où donc est Dieu ?…” Aujourd’hui Dieu peut-il encore avoir lieu ?

libre participation

Donner lieu à Dieu – Livres transparents, exposition de Betsie Péquignot, plasticienne et Conversation en absence, entretien de Robert Scholtus, théologien, avec un journaliste. Chapelle Notre-Dame des Neiges 190 Route des Maquisards 38350 Susville Susville Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Susville Autres Lieu Chapelle Notre-Dame des Neiges Adresse 190 Route des Maquisards 38350 Susville Ville Susville lieuville Chapelle Notre-Dame des Neiges Susville Departement Isère

Chapelle Notre-Dame des Neiges Susville Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/susville/

Chapelle Notre-Dame des Neiges – Susville (38) Chapelle Notre-Dame des Neiges 2022-06-25 was last modified: by Chapelle Notre-Dame des Neiges – Susville (38) Chapelle Notre-Dame des Neiges Chapelle Notre-Dame des Neiges 25 juin 2022 Chapelle Notre-Dame des Neiges Susville Susville

Susville Isère