Soirée du Patrimoine de Gâtine Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Pardoux-Soutiers, 18 août 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Château-Bourdin

Dès 17h Gratuit

Organisée par la mairie et le CARUG. Visites du patrimoine

naturel de Gâtine avec l’association la Buissonnante.

À partir de 21h, concert de Nicolas Moro (chanson française). Food-trucks

Renseignements auprès des mairies des villages concernés et sur www.soirees-patrimoine-gatine.fr.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges,

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Château-Bourdin

From 5pm Free

Organized by the town hall and CARUG. Visits to the natural

gâtine natural heritage with the association la Buissonnante.

From 9pm, concert by Nicolas Moro (French chanson). Food-trucks

Information available from village halls and at www.soirees-patrimoine-gatine.fr

Capilla Notre-Dame-des-Neiges, Château-Bourdin

A partir de las 17.00 h Gratuito

Organizado por el Ayuntamiento y el CARUG. Visitas al patrimonio natural

patrimonio natural de Gâtine con la asociación Buissonnante.

A partir de las 21:00 h, concierto de Nicolas Moro (chanson francesa). Food-trucks

Información en los ayuntamientos y en www.soirees-patrimoine-gatine.fr

Kapelle Notre-Dame-des-Neiges, Château-Bourdin

Ab 17 Uhr Kostenlos

Organisiert von der Stadtverwaltung und CARUG. Besichtigungen des Kulturerbes

naturerbe der Gâtine mit dem Verein la Buissonnante.

Ab 21 Uhr: Konzert von Nicolas Moro (französischer Chanson). Food-Trucks

Informationen bei den Rathäusern der betroffenen Dörfer und unter www.soirees-patrimoine-gatine.fr

Mise à jour le 2023-06-28 par CC Val de Gâtine