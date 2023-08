Découvrez une chapelle baroque du XVIIe siècle en visite libre Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Découvrez une chapelle baroque du XVIIe siècle en visite libre

Prenez part à une visite libre de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges et de son décor baroque, avec une promenade libre dans le val du Bléou et sur le GR 64.

La chapelle Notre-Dame-des-Neiges possède un chœur roman. Sa nef, son portail et son campanile datent de 1646. Sa décoration intérieure est riche : grand maître-autel baroque, sculpté doré polychrome, des sculpteurs gourdonnais Tournié (1690). Elle conserve également la peinture contemporaine Notre-Dame des Neiges de Raymond Cayron (1960). Dans l'avenue Léon-Gambetta, tourner à droite dans l'avenue Jean-Admirat (itinéraire indiqué). À l'entrée du Foirail, suivre à gauche les panneaux routiers.

