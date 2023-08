Ouverture des JEP : statuette restaurée de Notre-Dame des Neiges Chapelle Notre-Dame des Neiges Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Ouverture des JEP : statuette restaurée de Notre-Dame des Neiges Chapelle Notre-Dame des Neiges Aubagne, 15 septembre 2023, Aubagne. Ouverture des JEP : statuette restaurée de Notre-Dame des Neiges Vendredi 15 septembre, 18h00 Chapelle Notre-Dame des Neiges A cette occasion, le travail bénévole de restauration de Robert Maurin, santonnier aubagnais, sera mis à l’honneur. La statuette originelle en plâtre de Notre-Dame des Neiges, propriété de la Ville et confiée aux bons soins de l’artisan en début d’année, trouvera une nouvelle place à l’intérieur de la chapelle. Chapelle Notre-Dame des Neiges Traverse notre-dame des neiges 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

