Ancien oratoire, la chapelle se compose d'un choeur en berceau brisé du XIIIe siècle sur lequel a été découvert un décor peint du XVIIIe, dégagé en 2008. Déposé, le médaillon central d'une voûte en briques édifiée au dessous, a été restauré en 2023. La nef et la sacristie sont des XVIIe et XIXe siècles. Les ex-voto en remerciements à la Vierge Marie, peints, brodés ou gravés sur des plaques de marbre (1830-1967) sont digne d'intérêt, notamment les rares représentations de barques antérieures à la navigation à vapeur.

Déposé, le médaillon central de la voûte en briques édifiée en dessous vient d'être restauré en 2023. La nef et la sacristie sont des XVIIe et XIXe siècles. Les ex-voto en remerciements à la Vierge Marie, peints, brodés ou gravés sur marbre (1830-1967) sont digne d'intérêt, notamment pour les représentations des barques navigant sur le Rhône antérieures à la navigation à vapeur, du temps des chevaux de hallage.

