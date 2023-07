Visite libre de la Chapelle Notre-Dame-des-Joies Chapelle Notre-Dame-des-Joies Guimaëc, 16 septembre 2023, Guimaëc.

Au bout d’un petit chemin de terre, la chapelle Notre-Dame-des-Joies recèle des trésors. Probablement construite au XVe siècle., son origine remonterait, selon la légende, aux croisades. Venez découvrir un des rares chancels de Bretagne, des tableaux de Barazer et de l’Atelier Cléran de Morlaix (XVIe et XVIIe siècles).

Chapelle Notre-Dame-des-Joies Hent Pen Ar Guer, 29620,Guimaëc Guimaëc 29620 Finistère Bretagne https://www.guimaec.com/fr/patrimoine/chapelle-des-joies https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089994 L’intérieur est orné de peintures exécutées sur lambris ainsi que sur l’encadrement de la fenêtre du chevet. Elles datent des 16e et 17e siècles et représentent : Adam et Eve, Saint-Michel, Naissance de la Vierge, Annonciation, Visitation, Présentation au Temple, Jésus parmi les docteurs, Assomption. Sur le soubassement du maître-autel est représentée la Nativité et, sur des socles de chaque côté, les stigmates de Saint-François et un donateur. Les deux autels latéraux présentent également des soubassements peints.

Chapelle (cad. E 195) : classement par arrêté du 17 mars 1916

