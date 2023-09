Cet évènement est passé Visite libre de la Chapelle Notre Dame des Cyprès CHAPELLE NOTRE-DAME DES CYPRÈS Fayence Catégories d’Évènement: Fayence

Var Visite libre de la Chapelle Notre Dame des Cyprès CHAPELLE NOTRE-DAME DES CYPRÈS Fayence, 17 septembre 2023, Fayence. Visite libre de la Chapelle Notre Dame des Cyprès Dimanche 17 septembre, 15h00 CHAPELLE NOTRE-DAME DES CYPRÈS La chapelle Notre Dame des Cyprés est un petit joyau de l’Art Roman. Elle fût vraisemblablement la première paroisse de Fayence. Elle est dédiée, comme son nom l’indique, à la vierge Marie, elle est fêtée le 8 septembre. CHAPELLE NOTRE-DAME DES CYPRÈS chapelle 83440 Fayence Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 20 08 http://www.mairiedefayence.com Le plus ancien édifice religieux chrétien construit au Xème – début XIème siècle. Elle appartient dès 1040 à l’Abbaye de Lérins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 (c) OTIPF Détails Catégories d’Évènement: Fayence, Var Autres Lieu CHAPELLE NOTRE-DAME DES CYPRÈS Adresse chapelle 83440 Fayence Ville Fayence Departement Var Lieu Ville CHAPELLE NOTRE-DAME DES CYPRÈS Fayence latitude longitude 43.621054;6.676977

CHAPELLE NOTRE-DAME DES CYPRÈS Fayence Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fayence/