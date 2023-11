Versailles au Son des Orgues : Concert jeunes talents Chapelle Notre-Dame-des-Armées Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Versailles au Son des Orgues : Concert jeunes talents Chapelle Notre-Dame-des-Armées Versailles, 23 décembre 2023, Versailles. Versailles au Son des Orgues : Concert jeunes talents Samedi 23 décembre, 16h00 Chapelle Notre-Dame-des-Armées Libre participation aux frais. Œuvres de Bach, Daquin, Mendelssohn et Vierne.

Johann Sebastian Bach, Prélude et fugue en ut majeur BWV 547

Nun komm des Heiden Heiland BWV 659

Louis Vierne, extraits de la 2ème symphonie Chapelle Notre-Dame-des-Armées 4, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesorgues.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T16:00:00+01:00 – 2023-12-23T17:00:00+01:00

2023-12-23T16:00:00+01:00 – 2023-12-23T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapelle Notre-Dame-des-Armées Adresse 4, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Chapelle Notre-Dame-des-Armées Versailles latitude longitude 48.801687;2.130395

Chapelle Notre-Dame-des-Armées Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/