Lot-et-Garonne Découverte d’une petite chapelle du XVIIIe siècle Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Fongrave, 16 septembre 2023, Fongrave. Découverte d’une petite chapelle du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite dans la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir. La chapelle est édifiée en 1749 dans le bourg de Fongrave, conformément au vœu des villageois confrontés à une épizootie. Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Le Bourg, 47260 Fongrave Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 http://www.grand-villeneuvois.fr La chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir est un petit édifice en brique, de plan carré, qui abrite une statue de la Vierge à l’Enfant en bois polychrome du XVIIIe siècle. Elle est surmontée d’un toit à deux pans. La porte d’entrée est ménagée dans le pignon. Cantonnée de deux pilastres à chapiteaux, elle est surmontée d’un arc en pierre composé de deux sommiers et d’une clé saillante. La partie haute du pignon est percée d’une petite arcade abritant une cloche. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

