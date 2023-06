Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Bozel, 16 septembre 2023, Bozel.

En 1850, de nombreuses retouches sont effectuées : les peintures sur les murs et les piliers sont rafraîchis, donnant ainsi plus de luminosité à l’espace intérieur. Le retable construit en 1754 est caractéristique du style Baroque, avec ces angelots, ses dorures, ses colonnes torses, etc.

La statue de l’immaculée conception fut mise en remplacement de la statue miraculeuse, brûlée durant la Révolution.

Les peintures du dôme représentent des passages de la vie de la Vierge. Le Père éternel est figuré au sommet du lanternon.

Les peintures, plus tardives, sur les piliers figurent quatre des Pères de l’Église : Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme.

Elle possède quatre vitraux dont deux représentants la vierge.

Sur le toit de la chapelle, le lanternon. En façade, des peintures murales extérieures, protégées par une large avancée de toiture, annoncent les figurations de l’intérieur.

Les éléments extérieurs représentent bien l’esprit Baroque.

Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Rue de l'église, 73350 Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, bâtie en 1741, est de style Baroque. Elle fut rapidement un lieu important de pèlerinage dans toute la Tarentaise. Les pèlerinages attiraient un grand nombre d'habitants de la vallée. C'est le cas en 1875 où 16000 personnes se retrouvèrent en pèlerinage à la Chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Geoffrey Vabre