Chapelle Notre-Dame de Sous-Roches, le samedi 18 septembre à 10:00

L’édifice a récemment obtenu le label Architecture Contemporaine Remarquable. **A noter** :RDV devant l’église, 8 rue des Breuils. Samedi à 10h. Sur inscription.

Bâtie de 1956 à 1958, la chapelle Notre-Dame de Sous-Roches témoigne de l’important mouvement de construction de lieux de culte qui toucha le Pays de Montbéliard dans les années 1950. Chapelle Notre-Dame de Sous-Roches 8 rue des Breuils, 25700 Valentigney Valentigney Doubs

