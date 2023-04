Stand MSA & Course de caisse à savon Chapelle Notre Dame de Sciez 38260 La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Stand MSA & Course de caisse à savon
Dimanche 23 avril, 09h00
Chapelle Notre Dame de Sciez 38260 La Côte-Saint-André

Cet événement est organisé par un groupe de huit étudiants en BTSA au lycée agricole de La Côte-Saint-André. Dans le cadre de leur formation, ils organisent une course de caisses à savon pour la première fois dans cette ville iséroise. Cette course est une manche qualificative des championnats de France de caisses à savon 2023. Ce projet a été primé par la MSA Alpes du Nord dans le cadre de l'Appel à projet jeunes.

Étant dans le monde agricole depuis leur enfance, ils ont été pour certains confrontés à la détresse d’agriculteurs et de leur famille. C’est pourquoi il leur a paru important de soutenir une association d’aide aux agriculteurs. L’objectif final de cet événement est de récolter des fonds pour venir en aide au agriculteur isérois dans le besoin, par l’intermédiaire de l’association Écoute Agri 38.

Les élus MSA du territoire Bièvre Sud Grésivaudan seront au rendez-vous via un stand le jour J.

