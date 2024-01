Chemin de croix des chapelles Expo Chapelle Notre-Dame de Réconciliation de Lille Lille, mardi 13 février 2024.

L'association patrimoniale métropolitaine CHAPELLES&CO en partenariat avec les « Amis de la Chapelle ND de Réconciliation » vous propose cette exposition. 13 février 30 mars Chapelle Notre-Dame de Réconciliation de Lille Entrée libre

Vernissage, le mardi 13 février à partir de 18H30

Christine et Bruno GROENSTEEN-SMITS ce sont rencontrés lors de leur formation d’Art-thérapeute. Cependant, ils ont au préalable tous les deux fait une formation artistique ; Christine, une formation dans le Design textile et Bruno, une formation en Arts Graphiques.

Depuis plusieurs années, Bruno, agnostique ayant un intérêt pour l’art sacré, souhaitait réaliser un Chemin de croix. Christine, est quant à elle croyante et a toujours apprécié l’art sacré. C’est donc tout naturellement qu’ils se sont unis pour la réalisation de ce Chemin de croix. Le seul problème était de parvenir à trouver un lieu adapté pour exposer un tel travail pictural.

Leur rencontre avec Thomas SANCHEZ, Président-fondateur de CHAPELLES&CO, en 2013 est décisif. Depuis juin 2011, cette association qui a pour but de valoriser le patrimoine religieux vernaculaire dispersé dans le tissu devenu urbain de la métropole lilloise, va leur permettre à terme de finaliser leur projet en décidant d’accrocher une station par chapelle constituant ainsi LE CHEMIN DE CROIX DES CHAPELLES.

Auparavant, il a été convenu entre les artistes et l’association CHAPELLES&CO que l’ensemble de l’œuvre serait exposée dans plusieurs lieux tant profanes que sacrés, pour que tous les publics puissent accéder et apprécier cette œuvre dans son ensemble.

Chapelle Notre-Dame de Réconciliation de Lille 28 Rue de Canteleu 59000 LILLE Lille 59037 Vauban-Esquermes Nord La chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation située rue Canteleu, dans le quartier Vauban Esquermes à Lille, est le plus ancien monument religieux de Lille.

Une légende accompagne les circonstances du culte à la Vierge en ce lieu qui est la découverte en 1014 d’une statue de Marie dans un arbre par des enfants. Une chapelle est construite et fait l’objet d’important pèlerinage qui amène à modifier la chapelle au cours des siècles. On ignore tout sur son aspect au XIe siècle, sauf que l’autel avait été placé à l’emplacement de l’arbre. Les piliers de la nef sont de la fin du XIIe siècle. Le chœur aurait été rebâti par la Comtesse Jeanne de Flandre vers 1235/1244.

La nef a été transformée plusieurs fois, au XVIIe siècle et encore au XIXe siècle. En 1622, les Jésuites de Lille obtiennent la direction du pèlerinage et instaurent les stations tout au long du chemin celui-ci devient la rue des Stations. En 1926, la chapelle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et en 1933, elle devient la propriété de l’Association diocésaine de Lille.

CHAPELLES&CO