Crèche grandeur nature Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane, 22 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

A Marignane, les visiteurs se bousculent pour visiter la crèche grandeur nature. Installée au cœur de la chapelle Notre-Dame de Pitié, elle représente non seulement la nativité mais aussi la vie rurale provençale..

2023-12-22 fin : 2024-01-14 . .

Chapelle Notre-Dame de Pitié Plaine Notre Dame

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In Marignane, visitors flock to visit the life-size crib. Installed in the heart of the Notre-Dame de Pitié chapel, it represents not only the Nativity but also the rural life of Provence.

En Marignane, los visitantes acuden en masa a ver el catre de tamaño natural. Instalada en el corazón de la capilla de Notre-Dame de Pitié, representa no sólo la Natividad sino también la vida rural de la Provenza.

In Marignane drängen sich die Besucher, um die lebensgroße Krippe zu besichtigen. Sie ist im Herzen der Kapelle Notre-Dame de Pitié aufgestellt und stellt nicht nur die Geburt Christi, sondern auch das ländliche Leben in der Provence dar.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme de Marignane