Fête de la chandeleur avec l’association Les amis de Marignane et de la Provence Chapelle Notre-Dame de Pitié, 2 février 2023, Marignane.

Vous êtes invités à fêter la chandeleur à la chapelle Notre-Dame de Pitié.

Son nom officiel est « la présentation du Christ au temple ». C’est la fête de la lumière qui termine le temps de Noël. Des navettes sont bénies pour ce jour bien particulier..

Chapelle Notre-Dame de Pitié Plaine Notre Dame

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



You are invited to celebrate Candlemas at the Chapel of Our Lady of Mercy.

Its official name is « the presentation of Christ in the temple ». It is the feast of light that ends the Christmas season. Shuttles are blessed for this very special day.

Están invitados a celebrar la Candelaria en la Capilla de Nuestra Señora de la Merced.

Su nombre oficial es « la presentación de Cristo en el templo ». Es la fiesta de la luz que pone fin a la temporada navideña. Las lanzaderas han sido bendecidas para este día especial.

Sie sind eingeladen, Mariä Lichtmess in der Kapelle Notre-Dame de Pitié zu feiern.

Sein offizieller Name lautet « Die Darstellung Christi im Tempel ». Es ist das Fest des Lichts, das die Weihnachtszeit beendet. Für diesen ganz besonderen Tag werden Pendel gesegnet.

