Venez visiter cette chapelle : témoin de l'histoire paroissiale

Samedi 16 septembre, 14h00
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié
Gratuit. Entrée libre.

Cette petite chapelle, édifiée en 1860 sur un terrain appartenant à la famille Lestrade de la Gaillolière, est consacrée à Notre-Dame de Pitié. Elle a servi d'église paroissiale pendant les travaux de construction de l'église actuelle, inaugurée en 1881.

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié
Chemin de La Capelette, 12310 Laissac
Laissac 12310 Aveyron
Occitanie

Cette petite chapelle, édifiée en 1860 sur un terrain appartenant à la famille Lestrade de la Gaillolière, est consacrée à Notre-Dame de Pitié. Elle a servi d'église paroissiale pendant les travaux de construction de l'église actuelle (inaugurée en 1881). Les anciens habitants de Laissac se souviennent des processions organisées vers la chapelle le jour du 15 août, après les vêpres, ou le lendemain de la communion solennelle. Au fil des années, l'édifice s'étant dégradé (statues et retable en mauvais état), l'idée est née de célébrer la messe dans l'enclos de la chapelle le 14 août. Sous l'égide du Père Cros, la chapelle a été entièrement rénovée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans les années 80 grâce au repas organisé le 14 août.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

