Escape game occitan : « Le mystère du baselic » Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Castelnau-Barbarens, 15 septembre 2023, Castelnau-Barbarens.

Escape game occitan : « Le mystère du baselic » Vendredi 15 septembre, 15h00 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Gratuit. Sur inscription.

Un coffre a été trouvé dans le village mais lors de son excavation, la croix occitane qui le scellait a été brisée. La caméra de sécurité a filmé un étrange animal sortant du coffre. Certains témoins parlent d’un basilic ! Une seule solution pour éviter la catastrophe : reformer la croix pour sceller de nouveau le piège de la créature.

À travers des énigmes dans le village, découvrez la culture occitane, les traditions et les caractéristiques du beau territoire qu’est le Gers et plus largement, l’Occitanie.

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Place d’Uzès, 32450 Castelnau-Barbarens Castelnau-Barbarens 32450 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 05 22 89 »}] Situé à 18 km d’Auch sur un éperon rocheux, Castelnau-Barbarens domine la vallée de l’Arrats et les vallons environnants. Ce village, dont le nom signifie littéralement « nouveau château fort sur un site barbare », est l’un de ces petits joyaux qui agrémentent la campagne gasconne.

Au cœur du charmant village fleuri de Castelnau-Barbarens, la chapelle de Notre-Dame de Pitié offre un espace privilégié pour les expositions artistiques. Cette bâtisse, dont l’abside date du XIIe siècle et la nef du XVIIe siècle, accueille en saison le bureau d’information touristique. Gratuit. Rendez-vous à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:45:00+02:00

©Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne