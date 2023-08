Visite guidée de la chapelle de Penvern Chapelle Notre-Dame de Penvern Penvern, 16 septembre 2023, Penvern.

Visite guidée de la chapelle de Penvern 16 et 17 septembre Chapelle Notre-Dame de Penvern Entrée libre

Des guides bénévoles se feront une joie de vous raconter l’histoire de cette chapelle, les particularités qui la rendent unique, les trésors cachés au sein de son magnifique tableau et de son retable. Ils vous emmèneront découvrir son calvaire, l’histoire de son clocher et sa fontaine.

Laissez-vous conter l’histoire d’une vieille dame à qui les restaurations successives ont rendues un peu de sa jeunesse. Laissez-vous emporter par l’énergie des guides qui aiment ce lieu et aspirent à le faire connaitre. Mais aussi… participer à l’aventure… observer, commenter, discuter car c’est aussi l’occasion de partager ensemble une jolie parenthèse dans l’histoire…

Chapelle Notre-Dame de Penvern 21 rue de keralegan, 22560,Trébeurden Penvern 22560 Côtes-d’Armor Bretagne 0615395864 https://www.amis-chapelle-penvern.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089671 Chapelle de Penvern ou Notre-Dame de Citeaux

Chapelle datant de 1640 dotée d’un magnifique retable et d’un tableau représentant une nativité qui n’a pas livré tous ses secrets.

Chapelle de Penvern (cad. A1 343) : inscription par arrêté du 22 mars 1930 Parking à l’arrière de la chapelle

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association des amis de la chapelle de Penvern